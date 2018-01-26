Fenerbahçe’de Martin Skrtel şoku yaşanıyor!

Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Martin Skrtel, sakatlığı nedeniyle bugün de idmana katılamadı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca yapılan antrenmanlara katılamayan Martin Skrtel, bugün yapılan çalışmalarda da yer almadı.

Fenerbahçe resmen açıkladı: Janssen 6 hafta daha yok! Şok haber... Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in 6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. İlgili Haberi Oku NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul, üst üst 4. idmanı kaçıran Slovak futbolcunun dizinde ağrılarının olduğunu ve Trabzonspor maçında oynama ihtimalinin olmadığını bildirdi.Savunmada Neto’nun da sakat olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman’ın Neustadter’in yanına Josef’i çekebileceği konuşuluyor.