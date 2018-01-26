Fenerbahçe Skrtel’i yetiştirmeye çalışıyor

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Martin Skrtel'in durumu can sıkıyor.

Haftanın maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gazete Habertürk’ün haberine göre, Sarı-Lacivertliler'de Göztepe karşısında sakatlanan ve o günden bu yana idmanlara katılamayan Martin Skrtel'in durumu can sıkıyor. Dünkü antrenmana da katılmayıp tedavi olan Slovak yıldız için sağlık heyeti yoğun çaba sarf ediyor. Skrtel'in durumu bugün yapılacak olan kontroller sonrasında netlik kazanacak.

JANSSEN, ADA’DA KONTROLDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, sezonun ilk yarısında Bursaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ayak baş parmağından sakatlanmıştı. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ve sağlık durumunu yakından takip eden Premier Lig ekibinin doktorları, yaklaşık bir aydır forma giyemeyen Hollandalı oyuncuyu İngiltere'ye çağırdı. Hafta başında gittiği Ada'da bir dizi kontrolden geçen 23 yaşındaki futbolcunun dün İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

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