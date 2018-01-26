Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Euroleague’da 20. hafta…

Turkish Airlines EuroLeague 20. haftasında son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanyolların güçlü takımı Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Tüm biletlerin tükendiği karşılaşmada taraftar salonu adeta cehenneme çevirecek. Heyecanın dorukta olduğu Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, basket maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Basket severlerin merakla beklediği Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularının yanıtları...

Turkish Airlines EuroLeague’de şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe Doğuş sahasında Barcelona Lassa’yı konuk ediyor. Rakibi Barcelona Lassa’ya karşı oynadığı son dört maçı kazanmayı başaran Fenebahçe Doğuş’un maçı televizyonda canlı yayınlanacak. Peki EuroLeague genelinde “Haftanın Maçı” olma özelliği de taşıyan maç ne zaman, saat kaçta, nerede oynacayak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte izleyenlerin nefesini kesecek Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçının ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularının yanıtları…

FENERBAHÇE DOĞUŞ BARCELONA LASSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLİR?Yoğun ilgi karşısında tüm biletlerin tükendiği Fenerbahçe Doğuş – Barcelona Lassa maçını Ülker Sports Arena’dan izleyemecek tarafatlar ekran başından takımlarını destekleyecek. Peki Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu akşam saat 20:45'te başlayacak maçı basketbol severler Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçını beIN Sports 3 kanalından canlı izleyebilir. EuroLeague genelinde “Haftanın Maçı” olma özelliği de taşıyan maçı Ilija Belosevic (Sırbistan), Sasa Pukl (Slovenya) ve Sergio Silva (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek.

ÜLKER SPORTS ARENA TAMAMEN DOLACAK

Taraftarlarının saat kaçta başlayacağını araştırdığı Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçına büyük ilgi gösterildi. Bu akşam saat 20:45’de başlayacak maçın tüm biletlerinin satıldığı açıklandı. Taraftar desteğini arkasına bu maçta da alacak Fenerbahçe Doğuş’un maçına gidecek olanlar da maçın hangi kanalda olduğunu öğrenmek için çabalıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu bugün kapalı gişe!Haydi akşam @fbbasketbol‘u desteklemek için tribünlere! pic.twitter.com/HkFI3fOW8J — Ülker Spor&Etkinlik (@UlkerSportArena) 26 Ocak 2018

FENERBAHÇE, BARCELONA’YI 7 KEZ YENEBİLDİ

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 19 maçta yedi galibiyet elde etti. Takımımız, rakibine karşı oynadığı son dört maçı kazandı.

İLK MAÇTA GÜLEN TARAF FENERBAHÇE

Bu sezonun ilk yarısında Barcelona'da oynanan mücadelede gülen taraf 68-83 ile Fenerbahçemiz olmuştu. Bu maçta Sloukas 17, Wanamaker 16, Nunnally 14, Vesely ise 13 sayı buldu. Katalan ekibinde ise Hanga 15, Seraphin ve Pressey 12'şer sayı üretti.