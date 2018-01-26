Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Enzo Amore’ye Philomena Sheahan’dan tecavüz suçlaması

Philomena Sheahan isimli 19 yaşındaki genç kadın, kendi Youtube kanalından, dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Enzo Amore lakaplı Eric Arndt'ın kendisine tecavüz ettiğini duyurdu. Polis Enzo Amore hakkında soruşturma başlatırken, ünlü sporcu iddiaları reddetti. WWE, Philomena Sheahan'ın iddialarının ardından Enzo Amore'nin işine son verdi.

SKOR DIŞ HABER – WWE (World Wrestling Entertainment) olarak bilinen Amerikan profesyonel güreş eğlence şirketinin dünyaca ünlü sporcusu Enzo Amore lakaplı Eric Arndt hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. 19 yaşındaki Philomena Sheahan isimli genç kadın, kendisine ait Youtube kanalından Enzo Amore’nin kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyledi. Polis konu hakkında soruşturma başlatırken, Enzo Amore hakkındaki iddiaları reddetti. Ancak WWE, olayın duyulmasının ardından Enzo Amore’nin işine son verdi.

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Philomena Sheahan’ın anlattıklarına göre olay Phoenix’te bir otel odasında gerçekleşti. Enzo Amore’nin daha önce de kendisi ile birlikte olmak istediğini ancak defalarca reddettiğini söyleyen Philomena Sheahan, ünlü sporcunun “Sen deli misin? Bunun için bana yalvarman lazım. Benim Instagram’da milyonlarca takipçim var” dediğini belirtti. Yine de onunla birlikte olmadan önce Enzo Amore’yi daha yakından tanımak istediğini söyleyen Philomena Sheahan, ünlü sporcunun ısrarlarının devam ettiğini ifade etti. Son olarak otel odasında Enzo Amore’nin kendisine tecavüz ettiğini açıklayan Philomena Sheahan, yalvarmasına rağmen durmadığını sözlerine ekledi.

Enzo Amore’nin bir anda göğüslerini açtığını, ellerini arkadan tutarak kendisi ile zorla birlikte olduğunu belirten Philomena Sheahan “Ona durması için sayısız kez yalvardım. Ancak o beni dinlemedi. Daha sonra beni banyoya götürdü ve orada da tecavüz etti. Kafamı küvete vurduğumda kendimden geçmişim. Uyandığımda bana tecavüz etmeye devam ediyordu. Bana kaç kez tecavüz ettiğini bilmiyorum” dedi.

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Polis, Philomena Sheahan’ın anlattıklarından yola çıkarak Enzo Amore hakkında soruşturma başlattı. Ünlü sporcu, Philomena Sheahan’ın iddialarının asılsız olduğunu söyledi. WWE, olaydan sonra Enzo Amore’nin kovulduğunu açıkladı.