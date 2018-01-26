Dünya Ralli Şampiyonası Monte Carlo’da başladı

2018 Dünya Ralli Şampiyonası, ralli tarihinin en prestijli yarışı Monte Carlo Rallisi ile başladı. 13 yarıştan oluşan 2018 takviminde Türkiye de 2010 yılından sonra ilk kez yer alıyor.

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2018 sezonu Monte Carlo Rallisi ile start aldı. Ralli, 28 Ocak'ta final etabıyla tamamlanacak. Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası, 18 Kasım'da Avustralya Rallisi ile son bulacak.

Büyük heyecan, 13-16 Eylül'de 7 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. Monte Carlo, İsveç, Meksika, Korsika, Arjantin, Portekiz, Sardinya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.

14 senedir şampiyonun ismi değişmiyor

Son beş yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu yılda da tüm rakiplerinden bir adım önde bulunuyor. Ogier'yi Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala, Ott Tanak, Kris Meeke ve Craig Green'in zorlaması bekleniyor. 2018'de 45. yaşını kutlayan Dünya Ralli Şampiyonası'na dair en ilginç notlardan biri de tam 14 sezondur şampiyonun Fransız, adının da Sebastien olması. 2004'te başlayan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz kez art arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier'ye devretti.