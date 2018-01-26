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Cüneyt Çakır, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacağı ifade edildi
19:5226 Ocak 2018
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Cüneyt Çakır, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, 29 Ocak – 1 Şubat 2018 tarihleri arasında Malta’da düzenlenecek, UEFA’nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak.

Kursta hakemlere, çeşitli eğitimler verilecek ve Yo-yo atletik testi uygulanacak.

23 Ocak 2018 Mehmet Demirkol: O hatalar Galatasaray`a yapılsa ortalık yıkılırdı Kayserispor-Galatasaray maçını yorumlayan Mehmet Demirkol, ev sahibi takım lehine yapılan 2 bari hata olduğunu söyleyip, ''O iki hatanın Galatasaray'a yapıldığını düşünsene yıkılmıştı ortalık!'' dedi. İlgili Haberi Oku

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