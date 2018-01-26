Cüneyt Çakır, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacağı ifade edildi
19:5226 Ocak 2018
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FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, 29 Ocak – 1 Şubat 2018 tarihleri arasında Malta’da düzenlenecek, UEFA’nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak.
Kursta hakemlere, çeşitli eğitimler verilecek ve Yo-yo atletik testi uygulanacak.