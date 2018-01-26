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Çenesi ve dişi kırılan Yatabare hastaneye kaldırıldı!

Gençlerbirliği'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta konuk ekibin yeni transferi Yatabare'nin çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenildi. Golcü oyuncu ameliyata alındı.
23:0126 Ocak 2018
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Çenesi ve dişi kırılan Yatabare hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanan ve Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlanan Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor mücadelesinin 87’nci dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mustapha Yatabare, hastaneye kaldırıldı.

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Atiker Konyasporlu santrforun çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun maçın ardından ambulansa binerek Ankara Memorial Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yatabare’nin ameliyata alındığı da ifade edildi.

Etiketler
Gençlerbirliği konyaspor sakatlık Yatabare
Son güncelleme: 23:08 | 26.01.2018
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