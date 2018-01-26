Çenesi ve dişi kırılan Yatabare hastaneye kaldırıldı!

Gençlerbirliği'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta konuk ekibin yeni transferi Yatabare'nin çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenildi. Golcü oyuncu ameliyata alındı.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanan ve Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlanan Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor mücadelesinin 87’nci dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mustapha Yatabare, hastaneye kaldırıldı.

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Atiker Konyasporlu santrforun çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun maçın ardından ambulansa binerek Ankara Memorial Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yatabare’nin ameliyata alındığı da ifade edildi.