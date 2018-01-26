CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı canlı izle! Fenerbahçe Barcelona maçını canlı yayınlayan kanallar

Taraftaların yoğun ilgi gösterdiği Fenerbahçe Doğuş Barcelona maçına gidemeyen seyirciler canlı izleyebilmek için maçın yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İki güçlü ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak maçta Fenerbahçe Doğuş güçlü rakibi Barcelona Lassa'yı yenmek için parkeye çıkacak. Peki Fenerbahçe Doğuş Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek. Peki maçı canlı yayınlacak diğer kanallar hangileri? İşte cevabı...

Euroleagu’in 20. haftasında lider CSKA Moskova’nın ardndan ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Doğuş, İspanyolların güçlü ekibi Barcelona Lassa’yı konuk ediyor. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar karşısında kapalı gişi oynanacak maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak eden basket severler günün erken saatlerinden itibaren Google üzerinden arayışlarını sıklaştırdı. Peki Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Basketbola doymak isteyen taraftalar Fenerbahçe Barcelona maçını canlı izlemenin yollarını araştırıyor. beIN Sports 3 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan maçı canlı izleme yolları haberimizde. İşte Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

FENERBAHÇE DOĞUŞ BARCELONA LASSA MAÇINI CANLI İZLE

Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe Doğuş sahasında Barcelona Lassa'yı konuk ediyor. Rakibi Barcelona Lassa'ya karşı oynadığı son dört maçı kazanmayı başaran Fenebahçe Doğuş'un maçı televizyonda canlı yayınlanacak. EuroLeague’de “Haftanın Maçı” olarak seçilen Fenerbahçe Barcelona karşılaşması canlı yayında bir basket şöleni izlemek isteyenlerin kaçırmak istemediği maç dünyada birçok kanal tarafında da şifresiz canlı yayın olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 5’LİSİ BELLİ OLDU

Ülker Sports Arena’dan canlı yayınlanacak Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçında Fenerbahçe’nin maç kadrosu belli oldu.Fenerbahçe maç Kadrosu: A.Muhammed, Wanamaker, Sloukas, Sinan, Melih, Guduric, Datome, Kalinic, Melli, Vesely, Thompson, Ahmet

FENERBAHÇE DOĞUŞ BARCELONA LASSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLİR?

Yoğun ilgi karşısında tüm biletlerin tükendiği Fenerbahçe Doğuş – Barcelona Lassa maçını Ülker Sports Arena'dan izleyemecek tarafatlar ekran başından takımlarını destekleyecek. Peki Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu akşam saat 20:45’te başlayacak maçı basketbol severler Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçını beIN Sports 3 kanalından canlı izleyebilir. EuroLeague genelinde “Haftanın Maçı” olma özelliği de taşıyan maçı Ilija Belosevic (Sırbistan), Sasa Pukl (Slovenya) ve Sergio Silva (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek.

ÜLKER SPORTS ARENA TIKLIM TIKLIM DOLDU

Taraftarlarının saat kaçta başlayacağını araştırdığı Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçına büyük ilgi gösterildi. Bu akşam saat 20:45'de başlayacak maçın tüm biletlerinin satıldığı açıklandı. Taraftar desteğini arkasına bu maçta da alacak Fenerbahçe Doğuş'un maçına gidecek olanlar da maçın hangi kanalda olduğunu öğrenmek için çabalıyor.