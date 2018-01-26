CANLI İZLE: Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle! İşte maçı şifresiz veren kanallar!

Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla perdesini açıyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşmak isteyen Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Beşiktaş Kasımpaşa maçını takip etmek isteyen taraftalarlar canlı yayın linki aramaya başladı. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçını canlı izleme yolları ve maçı yayınlayan yabancı kanallar listesi...

Süper Lig’deki çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş, düşme potasından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Rakibi Kasımpaşa’ya karşı oynadığı son 5 maçın 4’ünde puan kaybeden Beşiktaş artık puan kaybına tahamülü olmayan Şenol Güneş’in hücüm oyunu anlayışıla çıkması bekleniyor. Vodefone Arena’da tribünlerin dolması beklenirken karşılaşmayı ekran başında canlı izlemek isteyen taraftalar maçın saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşmayı canlı yayın izlemek isteyen futbolseverler haberimiz içerisindeki linkten de Beşiktaş Kasımpaşa maçını canlı yayın izleyebilir. Birçok yabancı kanal tarafından da şifresiz yayınlanacak maçta Kasımpaşa, ligin ikinci yarısına yaptığı iyi başlangıcı devam ettirmek istiyor. beIN Sports 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan haftanın açılış maçını canlı izleme yollarını merak eden futbol severler haberimiz içerisindeki linkten karşılaşmayı seyredebilir. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19. haftada Süper Lig’in açılış maçında Kasımpaşa’yı ağırlayacak Beşiktaş’ın maçını Vodefone Arena’da takip edemeyecek taraftarlar 26 Ocak Cuma saat 20:00’da başlayacak maçı futbolseverler canlı yayın verilecek kanal olan beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Bein Sports Max 5 France

SportKlub Crotia 2

SportKlub 2 Serbia

Habercetveli.com HD

SportKlub 3 Slovenia

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Alvaro Negredo

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Youssef, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Sadiku, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

Beşiktaşımızın Süper Lig 19. hafta Kasımpaşa maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/FEgrgDgiPL — Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Ocak 2018

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA’YI SON 5 MAÇTA HİÇ YENEMEDİ

İki takım Süper Lig’deki 30. mücadelelerine çıkacak. Önceki 29 maçın 19’unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa’nın üç galibiyeti bulunuyor. İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş ve Kasımpaşa’nın ligde oynadığı son 11 maçta toplam 43 gol atıldı.

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLAR İYİLEŞTİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa'ya karşı ideal kadroyu sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor karşısında Pepe ve Tosic'ten faydalanamayan ve Medel-Vida ikilisini oynatan Güneş, her iki futbolcunun da iyileşip hafta içi idmanlara çıkmasıyla ideal defans kurgusuna dönmeyi düşünüyor. Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio'yu oynatacak olan Güneş'in geri dörtlüyü Gökhan Gönül- Pepe-Tosic-Caner'den oluşturması bekleniyor. Tecrübeli hocanın defans kurgusundaki diğer alternatifi, geçen hafta olduğu gibi sağ tarafta Adriano, sol tarafta Caner'i oynatma seçeneği olarak görünüyor. Orta sahada Atiba-Oğuzhan ikilisini bozmayı düşünmeyen Şenol Güneş'in hücumdaki dörtlüsü ise Quaresma-Talisca-Babel-Negredo olacak.Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.