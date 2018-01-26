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CANLI | Beşiktaş – Kasımpaşa | İkinci yarı oynanıyor..

Spor Toto Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle...
19:0326 Ocak 2018
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CANLI | Beşiktaş – Kasımpaşa | İkinci yarı oynanıyor..

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Arena’da kozlarını paylaşıyor.

Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan iki takımın mücadelesi saat 20:00’de başladı. Zorlu karşılaşma hakem Hüseyin Göçek tarafından yönetilirken beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIBesiktas – Kasimpasa S.K.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçın canlı anlatımı ise ‘Skor’ sayfalarında. Formda iki takımın maçı öncesinde Kasımpaşa 22 puanla 11. sırada yer alırken 33 puanlı Beşiktaş dördüncü sırada bulunuyor.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Domagoj Vida’yı yedeklerde bırakırken ilk 11’de savunmada Gary Medel’e şans verdi.

26 Ocak 2018 Beşiktaş`ta Talisca şoku! 2 gol attı devam edemedi... Kasımpaşa karşısında ilk 25 dakikada attığı 2 kafa golüyle Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren Talisca ikinci yarının hemen başında sakatlarak oyundan çıktı. İlgili Haberi Oku

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Omeruo, Youssef, Veysel, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok

MAÇ KADROSU

Etiketler
beşiktaş Kasımpaşa
Son güncelleme: 21:32 | 26.01.2018
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