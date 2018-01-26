CANLI | Beşiktaş – Kasımpaşa | İkinci yarı oynanıyor..
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Arena’da kozlarını paylaşıyor.
Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan iki takımın mücadelesi saat 20:00’de başladı. Zorlu karşılaşma hakem Hüseyin Göçek tarafından yönetilirken beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçın canlı anlatımı ise ‘Skor’ sayfalarında. Formda iki takımın maçı öncesinde Kasımpaşa 22 puanla 11. sırada yer alırken 33 puanlı Beşiktaş dördüncü sırada bulunuyor.
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Domagoj Vida’yı yedeklerde bırakırken ilk 11’de savunmada Gary Medel’e şans verdi.
İLK 11’LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Omeruo, Youssef, Veysel, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok