Brezilyalı stoper Doria, Evkur Yeni Malatyaspor için İstanbul’a geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Marsilya'dan sezon sonuna kadar kiraladığı stoper Doria, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcu yarın imzayı atacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Doria, İstanbul’a geldi. Fransa’nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya’dan kalkan tarifeli uçuşla saat 23:00’te İstanbul’a iniş yaptı. 23 yaşındaki stoper oyuncusunu Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yetkilileri karşılarken, oyuncuya Malatyaspor atkısı takıldı.

Doria yarın saat 10:00’da İstanbul’da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün yakın dönemde Brezilyalı yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığına dair resmi bir açıklama yapması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Marsilya`dan stoper Doria`yı kiraladı Transfer döneminin suskun ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Bein Sports'un haberine göre Marsilya'da forma giyen stoper Doria'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Perşembe gecesi 23.00'te İstanbul'da olacak olan Brezilyalı'yı önceki transfer dönemlerinde Galatasaray ve Beşiktaş da kadrosuna katmak istemişti. İlgili Haberi Oku