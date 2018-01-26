Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş 5 maçtır yenemediği Kasımpaşa’yı yenebilecek mi?

Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Saat kaçta başlayacağı taraftarlar merak edilen Beşiktaş Kasımpaşa maçı kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Maçı ekranları başında takip etmek isteyen taraftarlar Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırıyor. Peki Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takımın muhtemel ilk 11'inden, maç hakkındaki detaylara kadar tüm soruların yanıtları...

Vodefone Arena’da oynadığı son 35 maçtan da mağlup olmadan ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kazanarak hem yenilmemezlik serisini devam ettirmek hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Taraftarlarının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırdığı maçta ligin alt sıralarına yakın Kasımpaşa ise Beşiktaş’tan puan alarak düşme hattından uzaklaşmak için çabalayacak. Soğuk havaya rağmen tribünlerin dolmasının beklendiği maçı televizyonda izlemek isteyen futbol severler Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Kasımpaşa maçı için merak edilen tüm sorularının yanıtı haberimizde…

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Süper Lig’in 19. hafta açılış maçında Beşiktaş Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. 26 Ocak Cuma saat 20:00’da Vodefone Arena’da oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler Hakem Hüseyin Göçek’in yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vıda, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Alvaro Negredo

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA’YI SON 5 MAÇTA HİÇ YENEMEDİ

İki takım Süper Lig’deki 30. mücadelelerine çıkacak. Önceki 29 maçın 19’unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa’nın üç galibiyeti bulunuyor. İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş ve Kasımpaşa’nın ligde oynadığı son 11 maçta toplam 43 gol atıldı.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA BİLET FİYATLARI

Vodefone Arena’da karşılaşacak Beşiktaş Kasımpaşa maçı için takımını yalnız bırakmak isteyen taraftarlar biletlerin ilgi gösteriyor. Satışı devam eden Beşiktaş Kasımpaşa maçı bilet fiyatları şu şekilde;

1903 Tribünü C: 750 TL, 1903 Tribünü B-D: 700 TL, 1903 Tribünü A-E: 650 TL, VIP: 650 TL, 1. Kategori: 245 TL, 2. Kategori: 225 TL, 3. Kategori: 195 TL, 4. Kategori: 170 TL, 5. Kategori: 150 TL, 6. Kategori: 135 TL, 7. Kategori: 90 TL, 8. Kategori: 80 TL

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/c7bfCb9sNe — Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Ocak 2018

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLAR İYİLEŞTİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa'ya karşı ideal kadroyu sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor karşısında Pepe ve Tosic'ten faydalanamayan ve Medel-Vida ikilisini oynatan Güneş, her iki futbolcunun da iyileşip hafta içi idmanlara çıkmasıyla ideal defans kurgusuna dönmeyi düşünüyor. Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio'yu oynatacak olan Güneş'in geri dörtlüyü Gökhan Gönül- Pepe-Tosic-Caner'den oluşturması bekleniyor. Tecrübeli hocanın defans kurgusundaki diğer alternatifi, geçen hafta olduğu gibi sağ tarafta Adriano, sol tarafta Caner'i oynatma seçeneği olarak görünüyor. Orta sahada Atiba-Oğuzhan ikilisini bozmayı düşünmeyen Şenol Güneş'in hücumdaki dörtlüsü ise Quaresma-Talisca-Babel-Negredo olacak.Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MAÇ GÜNÜ ⚽ Beşiktaş KasımpaşaBugün 20:00Vodafone ParkbeIN SPORTS 1#Kasımpaşa pic.twitter.com/L1J3x4X8Ft — KASIMPAŞA (@kasimpasa) 26 Ocak 2018

BEŞİKTAŞ PEPE VE TALİSCA CEZA SINIRINDA

Babel, Talisca ve Pepe, Süper Lig'in 1'inci devresinde gördükleri 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumdalar. Bu oyuncular bu akşam sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.