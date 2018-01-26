Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü!

Beşiktaş Cyle Larin konusunda Orlando City ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, Kanadalı futbolcu için MLS ekibine 1.8 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Siyah beyazlılar, Kanadalı oyuncu için 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Orlando City ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş 2 hafta önce İstanbul'a getirdiği 22 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmeyi planlıyordu. Ancak MLS ekibi, Larin'in sözleşmesini tek taraflı olarak 1 yıl uzattı.

Bu gelişme üzerine konunun FIFA'ya taşıması gündeme geldi. Siyah beyazlılar transferi FIFA'ya taşınmadan tamamlamak için Orlando City ile anlaşmaya vardı.

Larin’in Beşiktaş’taki antrenman görüntüleri.

(Ntv Spor)

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