Antalyaspor’da Eto’o ve yeni transfer Hakan takımla çalıştı

Antalyaspor'un deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda yeni transfer Hakan Özmert ve adı başka kulüplerle anılan Samuel Eto'o da yer aldı.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Antalyaspor, Atilla Konuk Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Eğitsel oyunun ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılarda Samuel Eto’o ile yeni transfer Hakan Özmert takımla çalıştı. Antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun futbolcularına dar alanda taktik çalışmasıyla sona erdi.

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Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Kırmızı beyazlılar, antrenmanın ardından uçakla İzmir’e, oradan da karayolu ile Akhisar’a geçecek.

Antalyaspor’da Yekta, William, Salih sakatlığı, Maicon ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.