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Volkan Şen, Yunan ekibi AEK’ya transfer oluyor

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadrosunda düşünmediği Volkan Şen, aradığı takımı yurt dışında buldu. İmza an meselesi...
08:2425 Ocak 2018
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Volkan Şen, Yunan ekibi AEK’ya transfer oluyor

Sezon başında transferin son gününde bordo mavili takıma transfer olan Volkan Şen, Ersun Yanal’ın ardından Rıza Çalımbay’ın da gözüne giremeyince Karadeniz ekibindeki ikinci macerası da kısa sürdü.

Trabzonspor’un Antalya kampına dahil edilmeyen Volkan, takım arayışlarını sürdürürken, tecrübeli futbolcunun adı bir çok Süper Lig ekibiyle anılıyordu. Volkan’ın yeni takımı ise yurt dışından oldu.

30 yaşındaki futbolcu Yunanistan’ın AEK takımına transfer oluyor. Volkan’ın Yunan ekibiyle büyük oranda anlaştığı ve satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transferin tamamlanacağı öğrenildi.

Volkan’ın AEK’ya transferinde daha önce Yunan Ligi’nde futbol oynayan Tümer Metin ve Yeni Malatya teknik direktörü Erol Bulut’un etkili olduğu ifade edildi.

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