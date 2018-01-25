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Vincent Janssen 1 ay daha yok

Sakatlık kabusundan uyanamayan Sarı-Lacivertlilere Hollandalı golcüden kötü haber geldi.
07:3625 Ocak 2018
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Vincent Janssen 1 ay daha yok

Fenerbahçe’de Vincent Janssen şoku yaşanıyor. 8 Aralık 2017'de oynanan Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanıp saha kenarına gelen Hollandalı futbolcunun yoğun tedaviyle 2-3 haftada yeşil sahalara dönmesi beklense de işler yolunda gitmedi.

Vatan’ın haberine göre; Ağrıları bir türlü dinmeyen, Antalya'da yapılan devre arası kampında da takımdan ayrı kalan genç golcünün en az 1 ay daha maç oynayacak duruma gelemeyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün sağlık heyeti, oyuncunun sağlık durumunu her gün kontrol ediyor. Çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdüren 23 yaşındaki santrforun şubat ayının son haftasında Vodafone Park'ta oynanacak kritik Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Öngörülenden çok daha fazla maç kaçıran Hollandalı'nın sakatlığının bu denli ciddi olması, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da hesaplarını bozdu. Robin van Persie'nin de eski takımı Feyenoord'a dönmüş olması sebebiyle elinde sadece Roberto Soldado ve Fernandao kalan deneyimli hoca, bu 1 aylık sürede söz konusu ikiliyi en ekonomik şekilde kullanmaya çalışacak.

DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAKLAR

Fernandao ve Soldado'yu dönüşümlü şekilde oynatmanın hesapları yapılırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmalarda Fernandao, lig mücadelelerinde ise ağırlıklı olarak Soldado'nun oynaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi sarı-lacivertlilerde son olarak hücum yükünü sırlayan Giuliano da sakatlanmış, Brezilyalı'nın 2-3 hafta oynayamayacağı açıklanmıştı.

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Fenerbahçe sakatlık Vincent Janssen
Son güncelleme: 07:39 | 25.01.2018
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