Ünlü futbolcu Glen Murray ve eşi vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı

İngiltere'de Brighton'da oynayan 34 yaşındaki forvet Glen Murray ve eşi, vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı. İkilinin 1.1 milyon pound'luk vergi kaçırdığından şüpheleniliyor.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere’de Brighton forması giyen Glen Murray ve eşi 1.1 milyon pound’luk vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Maliye görevlileri Salı günü Murray ve eşinin kaldığı eve gitti. Basın mensuplarına konuşan yetkililer, “Karı koca 1.1 milyon pound’luk vergi kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı” açıklamasını yaptı.

Soruşturmanın devam ettiği ve evde yapılan aramada bilgisayar ve birçok kişisel eşyanın toplandığı öğrenildi.

34 yaşındaki Murray, Ocak 2017’de Brighton’a transfer oldu ve bu sezon attığı yedi golle takımın en skorer ismi oldu.

Çift 2014 haziran ayında dünyaevine girmişti.