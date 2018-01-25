Toshack: Cenk Tosun’un Everton’da başarısız olmasını isterim

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden John Benjamin Toshack'ın Cenk Tosun'la ilgili açıklamaları Everton'ın gündeminde.

Gallerli teknik direktör Turkish-Football’a Beşiktaş ve Cenk Tosun’la ilgili açıklamalar yaptı.

1998 yılında Beşiktaş’la Türkiye Kupası’nı kazanan Toshack, Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili açıklamasıyla İngiliz basınında gündem oldu

Toshack, Cenk Tosun’u tanımadığını ve onu yakında izleme fırsatı bulamadığını söyledi.

Gallerli Teknik Direktör, ‘Everton’ın onun için çok para harcıdığını biliyorum, ayrıca onunla ilgili iyi yorumlar da duydum’ diye konuştu.

Ancak Toshack açıklamasının devamında ‘Yalnız ben koyu bir Liverpool taraftarıyım ve Everton bizim en büyük rakibimiz. Bu yüzden Cenk Tosun’un başarılı olmasını istemiyorum’ diye konuştu.

Toshack 1970 ile 1978 yılları arasında Liverpool formasını giymişti. Cardiff’ten 150 bin pound’a transfer edilmişti.

Bu arada West Brom maçında bekleneni vermemesine rağmen Cenk Tosun’un Leicester City maçında da ilk 11’de sahaya çıkacağı öğrenildi.

Bonuslarla birlikte toplamda 29,5 milyon euro’ya Everton’a transfer olan Cenk Tosun yeni takımıyla çıktığı iki maçta da henüz gol kaydedemedi.

İki maçta da ortalama 60 dakika görev yapan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi kariyerinden vazgeçerek hayali olan İngiltere Premier Ligi’ni tercih etmişti.

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