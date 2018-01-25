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SON DAKİKA | Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.
12:4225 Ocak 2018
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SON DAKİKA | Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek…

İşte TFF’den yapılan açıklama:

25 Ocak 2018 Aykut Kocaman`dan savunmaya uyarı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi savunmada yapılan basit hatalar konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı sakatlığı bulunan Giuliano'nun yerine ise Valbuena'yı monte etmeyi planlıyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Ali Palabıyık Fenerbahçe trabzonspor
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