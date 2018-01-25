SON DAKİKA | Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor &#8211; Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek&#8230;. İşte TFF&#8217;den yapılan açıklama:. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t25 Ocak 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tAykut Kocaman`dan savunmaya uyarı\r. \t\t\t\tFenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi savunmada yapılan basit hatalar konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı sakatlığı bulunan Giuliano'nun yerine ise Valbuena'yı monte etmeyi planlıyor.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .