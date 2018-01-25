Beşiktaş, Vagner Love transferi için Aytemiz Alanyaspor’la anlaşmaya vardı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love'ı 3 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamak için oyunucunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun’un rekor bedelle Everton’a satılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Aytemiz Alanyaspor’un başarılı golcüsü Vagner Love’ın transferi için Akdeniz temsilcisiyle prensip anlaşmasına vardı. Mütabakata varılan bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu belirtilirken imzaların hafta sonu atılması bekleniyor.

İki gündür takımıyla antrenmanlara çıkmayan 33 yaşındaki Brezilyalı golcü bu sezon 16 resmi maçta 11 gol kaydederken geçen sezon Süper Lig’de 28 maçta 23 gole imza atarak Gol Krallığı yarışını Cenk Tosun’un önünde lider bitirmişti. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Vagner Love transferi ile ilgili görüşmelerde bulunmak için bu akşam Alanya’ya gidecek. Son görüşmenin ardından tarafların resmen anlaşması bekleniyor.

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