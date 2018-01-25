Schalke 04 kafilesine Borussia Dortmund sürprizi!

Schalke e-spor takımı Barselona'ya uçmak üzere geldiği Düsseldorf Havaalanı'nda şok yaşadı. Ezeli rakipleri Borussia Dortmund için hazırlanmış, sarı-siyaha boyanmış uçakla Barselona'ya gideceklerini öğrenen sporculardan Tim Latka, twitter'dan "Bu son mesajım olursa sebebini biliyorsunuz" mesajını uçağın fotoğrafıyla paylaştı

lman futbolunun en köklü, en büyük rekabetlerinden biri, belki de birincisi Schalke 04 ile Borussia Dortmund arasındadır. Bu büyük rekabet nedeniyle Schalke’nin e-spor takımı sporcuları Almanya’dan Barselona’ya yürüyerek gitmeyi tercih edecek hale geldiler.

NTV Spor’da yer alan haberde, Schalke e-spor takımı, Barselona’da düzenlenen FIFA-e Dünya Kupası’na katılmak üzere İspanya’ya uçmak için Düsseldorf Havaalanı’na geldi. Sporcular, kendilerini Barselona’ya götürecek uçağı apronda görünce şok yaşadılar.

Uçak Borussia Dortmund için özel boyanmış, sarı-siyah renkte, kuyruğunda dev bir BVB logosu ve üzerinde “Takım uçağı” yazısı bulunan bir uçaktı.

Das ist nicht ernsthaft mein Flugzeug… Falls das mein letzter Tweet war, dann wisst ihr wer Schuld hat pic.twitter.com/X4AMkBVzAf — Tim Latka (@timlatka) 24 Ocak 2018

Schalke e-spor takımından Tim Latka, twitter’dan “Eğer bu son tweet’im olursa kimin suçlu olduğunu biliyorsunuz” mesajını uçağın fotoğrafıyla birlikte paylaştı. Uçağın sahibi şirket Eurowings, buna “Sakin olun. Uçaktaki arkadaşlarımız mavi giyiyor” mesajıyla yanıt verdi.

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