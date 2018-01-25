Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları basketbol severler tarafından merak ediliyor. THY EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Real Madrid Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.Maça gidemeyen basketbol severler maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Real Madrid Anasolu Efes maçı hakkında bilinmesi gerekenler…

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, TSİ 22.45’te İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 19 haftada 5 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 16. sırada yer alırken, İspanya temsilcisi Real Madrid ise 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunuyor.

Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA’DA 611. RANDEVU

Avrupa arenasındaki 611. mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 610 karşılaşmada 338 galibiyet, 272 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague’de ise 363. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 362 karşılaşmada 181 kez galibiyet alırken 181 kez de mağlubiyet elde edebildi.Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında bugüne kadar 27 kez karşılaştı. Efes, 7 kez gülen taraf olurken, 20 mücadelede ise mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederken, Euroleague’de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada ise İstanbul ekibi 6 galibiyet, 19 mağlubiyet ile parkeden ayrıldı.