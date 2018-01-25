Pamela Anderson sevgilisi Adil Rami için ABD’yi terk etti

ABD'li ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson, sevgilisi Adi Rami için ülkesini terk etti. Fransa'ya yerleşen Pamela Anderson, Marsilya'nın maçlarına da gitmeye başladı.

SKOR DIŞ HABER – Marsilya takımında forma giyen 32 yaşındaki Adil Rami, Formula 1 Monaco Grand Prix’inde tanıştığı ABD’li oyuncu ve model Pamela Anderson ile aşk yaşamaya başladı. Adil Rami ile tanıştıktan sonra ABD’de yaşamaktan vazgeçen 50 yaşındaki Pamela Anderson, eşyalarını toplayıp Fransa’ya taşındı. ABD’deki lüks evini kiraya veren Pamela Anderson, sevgilisinin maçlarını da gitmeye başladı.

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ABD’deki lüks malikanesini normal sezonda aylık 32 bin Euro’ya, yaz sezonunda ise 56 bin Euro’ya kiralayan Pamela Anderson, artık yaşamını Fransa’nın güneyinde geçiriyor. Fransa’ya taşınma kararı ile ilgili konuşan Pamela Anderson, “Bu yaşımda bu kararı almak kolay olmadı ama her zaman istediğini hayata geçiren birisi oldum. Artık Fransa’da yaşıyorum ve yaşamımın yüzde 99’unu çocuklarımın sorunsuz büyümesi için harcıyorum” dedi.