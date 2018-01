ÖZET İZLE: Arsenal Chelsea maç özeti izle! Arsenal’dan altın değerinde geri dönüş!

Ligde iyi günler geçirmeyen Arsenal, İngilitere Lig Kupasında finale yükselerek moral buldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta istekli bir oyun sergileyen Arsenal, İngilitere Lig Kupası’nda Chelsea’yi 2-1 yenmeyi başardı. Maçı kaçıran futbol severler başlama düdüğünden itibaren bol pozisyonlu maçı özetini aramaya başladı. Karşılaşmada Arsenal’ı finale taşıyan gollerini Chelsea’li Antonio Rüdiger kendi kalesine ve Granit Xhaka atarken, Chelsea’nin tek golünü Eden Hazard kaydetti. 1-0 öne geçmesine rağmen skor koruyamayan Chealsea adeta taraftarlarına saç baş yoldurdu. Seyir zevki üst düzey olan karşılaşmanın özeti izlemek isteyenler heyecanla beklemeye başladı. İşte Arsenal Chelsea maç özeti izleme linki… Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Arsenal Chelsea maç özetini izleyebilirsiniz.

ARSENAL CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE

ARSENAL KUPAYI KAZANARAK AVRUPA’YI GARANTİLEMEK İSTİYOR

Ligde parlak günler geçirmeyen Arsenal, İngiltere Lig Kupasını kazanarak önümüzde sene en azından Avrupa Ligi’ne katılarak Avrupa’da var olmak istiyor. Ligde şu anda 6. sıradaki kırmızı beyazlı ekip Chelsea’ye elenmesi halinde seneye Avrupa kupalarına katılma ihtimalini riske atacak. Conte ile çıkış yakalayan Chealsea ise müzesine bir kupa daha katarak gücünü rakiplerine göstermek, taraftarlarını sevindirmek istiyor.

Final 15 minutes – let’s keep on fighting TOGETHER #AFCvCFC 2-1 (75) pic.twitter.com/zGdzzWUpxp

— Arsenal FC (@Arsenal) 24 Ocak 2018