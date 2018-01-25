Kadınlar EuroCup | Mersin BŞB 80-71 Carolo Basket

Kadınlar EuroCup'ta ülkemizi temsil eden Mersin Büyükşehir Belediyespor çeyrek final ilk maçında, evinde ağırladığı Carolo Basket'i 80-71 yenerek 1 Şubat'ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Kadınlar EuroCup çeyrek final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Carolo Basket’i 80-71 yenerek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça her iki takım da kontrollü başladı. İlk periyot karşılıklı sayılarla geçerken, bu periyotu ev sahibi ekip 19-17 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda ise Fransız ekibi Carolo Basket, bulduğu sayılarla bir anda öne geçti ve devreye 35-26 önde girdi. Maçın 3. periyotun da ise toparlanan ve bulduğu sayılarla rakibini yakalayan Mersin ekibi, rakibine de az sayı attırdı. Bu periyotu rakip 53-51 önde tamamladı.

Maçın son periyotunda ise sahada fırtına gibi esen ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan turuncu beyazlı ekip, maçı 80-71 kazanmasını bildi. Bu sonuçla büyük bir avantaj yakalayan Güney ekibi, ayrıca rakibine de Avrupa’da ilk mağlubiyetini tattırmış oldu.

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Salon: Edip Buran

Hakemler: Alessandro Martoline, Ivana Ivanovic, Aliaksandr Syrytsa

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Bria Hartley 18, Krystal Thomas 19, Asena Yalçın 2, Sasa Cado 18 Marija Gajic 14, Aija Putnina 9

Carolo Basket: Clarissa Dos Santos 18, Amel Bouderra 19, Kalis Loyd 5, Kaleena Mosqueda 3, Valeriya Berezhynska 6, Ana Filip 10, Sara Chevaugeon 10

1. Periyot: 19-17 (Mersin BŞB)

Devre: 26-35 (Carolo Basket)

3. Periyot: 51-53 (Carolo Basket)