Jose Holebas kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Jose Holebas kimdir? Fatih Terim'in ilk transferi olacak Jose Holebas ile her konuda anlaşmaya varıldı. Peki Jose Holebas kaç yaşında, mevkii ne?

Galatasaray’dan son dakika transfer hamlesi geldi ve aranan sol bek adada bulundu. Watford’un sol beki Jose Holebas ile anlaşma sağlandı. Peki kimdir Jose Holebas? İşte Jose Holebas hakkında tüm merak edilenler…

JOSE HOLEBAS KİMDİR?

Almanya doğumlu Yunan millî futbolcudur. Almanya’da doğan ve büyüyen futbolcu 2010 yılında Yunan takımı Olympiakos’a transfer olmuştur. Babası Yunan olduğu için Yunan vatandaşlığına başvurabilen oyuncu, Kasım 2011’de kabul edilmesinin hemen ardından millî takıma da çağrılmıştır. Yunanistan’ın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer almaktadır.

1984 doğumlu Yunan oyuncu Jose Holebas altyapı eğitimini Almanya'da aldı. Sırasıyla 1860 München, Olympiakos ve Roma takımlarında oynayan başarılı sol bek 2015 yılında Watford'a transfer oldu. 37 kez milli takım forması da giyen Holebas, bu sezon 15 Premier Lig maçında forma giydi ve 3 asist yaptı.