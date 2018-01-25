İtalya’da skandal! Foggia Başkanı Fedele Sannella tutuklandı

İtalya Serie B ekiplerinden Foggia'nın Başkanı Fedele Sannella, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı.

İtalya futbolu yeni bir skandalla sarsıldı. Serie B ekiplerinden Foggia’nın başkanı Fedele Sannella, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı. Milano Anti-Mafya Bölge Müdürlüğü (DDA) tarafından yapılan açıklamaya göre kulübün toplam 378 bin Euro para akladığı ve bu paraları futbolculara ve menajerlere ödediği belirtildi. Öte yandan Sannella’nın şu an tutuklu olan Foggia Başkan Yardımcısı ve kulübün muhasebe işlerinden sorumlu olan Massimo Ruggiero Curci’nin yardımıyla 2 milyon Euro vergi kaçırdığı ifade edildi.

Foggia Başkanı Fedele Sannella’nın Katanya mafyası ile iş birliği yaptığı ve mafyanın kulübe yardımda bulunduğu ortaya çıktı. İtalya basınının iddiasına göre Foggia, 3 veya 4 puan silinme riskiyle karşı karşıya kaldı. Foggia, 22 takımlı Serie B’de 22 puanla 19. sırada bulunuyor ve düşme potasında yer alıyor.

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