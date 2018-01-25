Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’nin Gomez ısrarı

Fenerbahçe’nin bu sezon başında kadrosuna katmak isteyip de bir türlü anlaşamadığı Gustavo Gomez için ısrarı sürüyor.
10:0125 Ocak 2018
0
Fenerbahçe’nin Gomez ısrarı

Milan'ın başarılı savunma oyuncusu Gustavo Gomez için Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Stoper, sol bek ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen ve çok yönlü bir oyuncu olan Gomez'in hala sarı-lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi. İtalyan gazetecilere göre Fenerbahçe'nin Gomez transferi için Milan'a temsilciler gönderdiği ve hatta anlaşmak üzere olduğu iddia edilenler arasında… Paraguaylı oyuncunun çok yönlü oynayabilmesinden dolayı sarı-lacivertlilerin transferde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

25 Ocak 2018 Fenerbahçeli Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı Uzun süredir gündemde yer almayan ve Avrupa'da takım arayışlarını sürdüren Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Milan Formasıyla sadece UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien karşısında sadece 10 dakika forma şansı bulan Gustavo Gomez'in devre arası transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Etiketler
Fenerbahçe Gustavo Gomez milan
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER