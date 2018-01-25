Fenerbahçeli Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı

Uzun süredir gündemde yer almayan ve Avrupa'da takım arayışlarını sürdüren Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, uzun süre sonra ortaya çıktı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ozan Tufan’ın, kebapçıda çekildiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde çok sayıda takımla görüşmelerini sürdüren Ozan Tufan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ozan Tufan, Yeniköy’de bir Ocakbaşı restoranda görüntülendi.

BESLENME SORUNU DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun kadro dışı kaldığı dönemde de saat 23 sularında kebapçıda görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

(Futbol Arena)

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