Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu!

Galatasaray, Juventus'tan Asamoah'ın transferi için büyük çaba harcamış fakat anlaşma bir türlü sağlanamamıştı.

Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray’da Fatih Terim’in talimatıyla sürpriz bir isim için görüşmeler başladı ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.

Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Watford’un 33 yaşındaki oyuncusu Holebas’la her konuda anlaştı.

Galatasaray’ın oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağlayacağı ifade edildi.

Jose Holebas kimdir?

1984 doğumlu Yunan oyuncu Jose Holebas altyapı eğitimini Almanya’da aldı. Sırasıyla 1860 München, Olympiakos ve Roma takımlarında oynayan başarılı sol bek 2015 yılında Watford’a transfer oldu. 37 kez milli takım forması da giyen Holebas, bu sezon 15 Premier Lig maçında forma giydi ve 3 asist yaptı.

(Milliyet)

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