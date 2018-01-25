Evkur Yeni Malatyaspor, Marsilya’dan stoper Doria’yı kiraladı

Transfer döneminin suskun ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Bein Sports'un haberine göre Marsilya'da forma giyen stoper Doria'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Perşembe gecesi 23.00'te İstanbul'da olacak olan Brezilyalı'yı önceki transfer dönemlerinde Galatasaray ve Beşiktaş da kadrosuna katmak istemişti.

Transfer dönemini sıkıntılı geçiren takviye yapmakta zorlanan Evkur Yeni Malatyaspor, flaş bir transfere imza attı. Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray’ın da ilgilendiği Marsilya forması giyen 23 yaşındaki genç stoper Doria’yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bein Sports’ta yer alan habere göre Brezilyalı yarın saat 23.00’te İstanbul’a gelecek. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve 5 resmi maçta toplam 85 dakika sahada görev yapan Doria, geçen sezon ise Marsilya formasını 28 resmi maçta giymişti. Savunmasını önemli bir isimle takviye eden Yeni Malatyaspor’da Genel Sekreter Burak Çakır, transferin detaylarını Radyospor’da Özgür Sancar’a aktardı.

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Çakır şu ifadeleri kullandı: “Yeni Malatyaspor’a fayda saylayacak oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz. Bizim ara transfer döneminde bir ilgimiz vardı, Marsilya ile kiralık olarak anlaşmaya vardık. Yarın Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Önemli bir transfer olarak görüyoruz. Erdal Gündüz ve Suat Tekin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısa zamanda sözleşme imzalamayı düşünüyoruz.

‘BÜYÜK TAKIMLAR DA GİRİŞİMDE BULUNMUŞ’

Satın alma opsiyonu yok oyuncunun. Zaten sezon başında gerçekleştirmek istemiştik. Yeni Malatyaspor’un borçlar ile boğuşan bir kulüp olmasını istemiyoruz. Kulübü zor duruma sokacak transferlerden uzak duruyoruz. Kiralık olarak anlaşmaya vardık. Doria için Türkiye’nin büyük takımları transfer girişiminde bulunmuş. Bonservisini almak istediğinizde daha zor şartlar beliriyor. Marsilya kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyordu.”