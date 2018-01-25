Eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, All Star organizasyonunda

Eski Fenerbahçe Doğuş'lu Bogdan Bogdanovic, All Star organizasyonunun bir parçası oldu. Sacramento Kings ile başarılı bir sezon geçiren Bogdanovic, Yükselen Yıldızlar Dünya Karması'nda kendine yer buldu.

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