Emre Çolak, antrenmandan atılma nedenini açıkladı!
Yıldız futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cristobal Parralo tarafından antrenmandan atılmasını dil pobleminden kaynaklağını açıkladı.
Emre Çolak’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
“Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca: “bir problemin mi var ? İdman yapmak istemiyorsan içeri git” dedi. “Bir problemim yok.” dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık.Olay tamamen bundan ibarettir . Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olması.”
Después de lo que paso el otro día en el entrenamiento, pienso que la situación necesita una explicación. En el entrenamiento por el problema de lengua no he entendido bien esa session del entrenamiento y con el enfado he tirado el balón. Eso no era un acto para nadie. Era un acto solo por un enfado conmigo. El Mister dijo “ tienes algún problema ? Si no quieres entrenar te puedes ir.” Aun que he dicho “no tengo problema.” Fue un mal entendido.No paso nada mas que eso. Hoy entrenar al margen del equipo fue decision del mister. No tengan dudas que voy a dar el máximo de mi al equipo como siempre hasta el dia que me vaya. #forzadepor Geçen gün yaşanan olaydan dolayı bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum.Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti.Hoca: “bir problemin mi var ? idman yapmak istemiyorsan içeri git” dedi. “Bir problemim yok.” dememe rağmen,dil probleminden dolayı anlaşamadık.Olay tamamen bundan ibarettir . Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldigim sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.