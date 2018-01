‘Come to Beşiktaş’ yazdı anahtarlık geldi

Yemek sipariş eden bir Beşiktaş taraftarı, not kısmına 'Come to Beşiktaş' yazdı. Bunun üzerine restoranın kendisine yaptığı jesti paylaşan taraftar, sosyal medyada çok konuşuldu.

