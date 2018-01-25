‘Come to Beşiktaş’ yazdı anahtarlık geldi

Yemek sipariş eden bir Beşiktaş taraftarı, not kısmına 'Come to Beşiktaş' yazdı. Bunun üzerine restoranın kendisine yaptığı jesti paylaşan taraftar, sosyal medyada çok konuşuldu.

Beşiktaş taraftarının yıldız transferlerin takıma katılması için başlattığı, sonrasında siyah-beyazlı kulübün Mevlana teması ile tüm dünyaya tanıttığı ‘Come to Beşiktaş’ sloganı ilginç bir olayda ortaya çıktı. Sosyal medyada çok konuşulan olayda sipariş notuna “Come to Beşiktaş” yazan müşterisine restoranın yaptığı jest, Beşiktaş taraftarlarının beğenisini kazandı.

Bir Beşiktaş taraftarı, yemek sipariş ederken sipariş notuna boş kalmasın diye ‘Come to Beşiktaş’ yazdı. Restoran da bunun üzerine taraftara Beşiktaş anahtarlığı ve not yazılı bir kağıt bıraktı. Notta “Biz zaten hep ordayız :)” yazan restoranın bu jestini paylaşan taraftar, sosyal medyada olay oldu.

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İşte restoran ve taraftar arasında geçen o ilginç olayın sosyal medyada paylaşımı: