Beklenmedik gelişme! Bavullarını topladı…

Ara transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken, Vagner Love’ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş dün de Aytemiz Alanyaspor ile yoğun görüşmelerde bulundu.

Siyah-beyazlılar geçen hafta başlayan ilk pazarlıkta 33 yaşındaki Brezilyalı golcüye karşılık 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin'den ikisini kiralık vermeyi teklif etmişti.

İNDİRİM GELMEYİNCE ETO’O LİSTEDE!..

Alanyaspor'un bonservis bedelinde fazla indirim yapmaması nedeniyle siyah-beyazlıların, Antalyaspor forması giyen Samuel Eto'o'yu listelerine ekledikleri ifade edildi.

Vagner Love için ısrarlı olan Beşiktaş'ın, Akdeniz ekibine son olarak 2,5 milyon euro bonservisin yanı sıra Mustafa Pektemek'i bedelsiz ve Mitrovic'i kiralık olarak teklif ettiği aktarıldı.

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında yaşanan pazarlıkları dakika dakika takip eden Vagner Love'un, siyah-beyazlı takıma transfer olmak veya Brezilya'ya geri dönmek için bavullarını bile topladığı ortaya çıktı. Alanyaspor'dan ayrılmaya kararlı olan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ın Bayern Münih'le yapacağı maçlarda forma giymeyi çok istediğini yakın çevresine söylediği de belirlendi.

(Milliyet)

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