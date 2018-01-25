Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beklenmedik gelişme! Bavullarını topladı…

Ara transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken, Vagner Love’ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş dün de Aytemiz Alanyaspor ile yoğun görüşmelerde bulundu.
07:2625 Ocak 2018
0
Beklenmedik gelişme! Bavullarını topladı…

Siyah-beyazlılar geçen hafta başlayan ilk pazarlıkta 33 yaşındaki Brezilyalı golcüye karşılık 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin'den ikisini kiralık vermeyi teklif etmişti.

İNDİRİM GELMEYİNCE ETO’O LİSTEDE!..

Alanyaspor'un bonservis bedelinde fazla indirim yapmaması nedeniyle siyah-beyazlıların, Antalyaspor forması giyen Samuel Eto'o'yu listelerine ekledikleri ifade edildi.

Vagner Love için ısrarlı olan Beşiktaş'ın, Akdeniz ekibine son olarak 2,5 milyon euro bonservisin yanı sıra Mustafa Pektemek'i bedelsiz ve Mitrovic'i kiralık olarak teklif ettiği aktarıldı.

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında yaşanan pazarlıkları dakika dakika takip eden Vagner Love'un, siyah-beyazlı takıma transfer olmak veya Brezilya'ya geri dönmek için bavullarını bile topladığı ortaya çıktı. Alanyaspor'dan ayrılmaya kararlı olan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ın Bayern Münih'le yapacağı maçlarda forma giymeyi çok istediğini yakın çevresine söylediği de belirlendi.

(Milliyet)

24 Ocak 2018 Beşiktaş`ın Hırvat stoperi Domagoj Vida: `En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz` Beşiktaş'ın Hırvat defans futbolcusu Domagoj Vida, sezon sonuna kadar mücadelelerini en üst seviyede vereceklerini belirterek, en iyi olduklarını sahada göstereceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
alanyaspor beşiktaş trasnfer Vagner Love
Son güncelleme: 07:32 | 25.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER