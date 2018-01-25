Aziz Yıldırım Dimitris Giannakopoulos haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu yönünde çıkan haberlerini yalanladı.

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