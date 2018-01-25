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Aziz Yıldırım Dimitris Giannakopoulos haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu yönünde çıkan haberlerini yalanladı.
14:3225 Ocak 2018
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Aziz Yıldırım Dimitris Giannakopoulos haberlerini yalanladı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün bir gazetede yer alan, Başkanımız Aziz Yıldırım'ın Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu iddiaları yalandır. Söz konusu şahsın başkanımızı aradığı ve haberde geçen diyaloglar tamamıyla gerçek dışıdır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz” denildi.

Etiketler
Aziz Yıldırım Dimitris Giannakopoulos Fenerbahçe
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