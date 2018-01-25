Aykut Kocaman’dan savunmaya uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi savunmada yapılan basit hatalar konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı sakatlığı bulunan Giuliano'nun yerine ise Valbuena'yı monte etmeyi planlıyor.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sakatlar bir hayli fazla. Sarı-lacivertli ekipte 6 sakat bulunurken 2 isim de ağrıları sebebiyle tedavi ediliyor.

Sezon başında sakatlanan ve sol ön çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek ile sol arka üst adelede kopma ile bazı bölgelerdeki yırtıkları olduğu için 3 ay takımdan uzak kalan Yiğithan Güveli’nin haricinde ligin18’inci haftasında oynanan Göztepe maçında sol omzu çıkan Giuliano, sağ arka üst adalesinde 2’nci derece yırtık bulunan Şener Özbayraklı, sağ arka alt adeledesinde 2’nci derce yırtık bulunan Luis Neto, 21’inci haftada oynanacak Medipol Başakşehir maçına kadar takımı yalnız bırakacak.

Sağ ayak baş parmağında kemik ödemi bulunan Janssen’in bu haftaki Trabzonspor maçında forma bulması mümkün olmazken, dünkü idmana sol diz ağrısı olduğu için tedbir amaçlı çıkmayan Martin Skrtel dinlendirilip tedavi edildi. Dünkü idmanda yorgunluğa bağlı ağrıları yüzünden çıkmayan Volkan Demirel ise bugünkü idmanda takımla çalışmalara devam edecek. Fenerbahçe'nin Gomez ısrarı Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna katmak isteyip de bir türlü anlaşamadığı Gustavo Gomez için ısrarı sürüyor. İlgili Haberi Oku

SAVUNMAYA UYARI

Sezon başından bu yana bireysel hatalardan yakınan teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi defans oyuncularını uyararak, “Artık bireysel hata istemiyorum. Basit hata yapmazsak kolay kolay gol yemeyiz” ifadesini kullandı.

VALBUENA GÖREVE…

Fenerbahçe’de sakat olan Giuliano’nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena görev yapacak. Aykut Kocaman yedek bıraktığı Fransız oyuncuya bu kez özel görevler verecek. Kocaman, Alper Potuk’tan da tamamen maça konsantre olmasını istedi ve yetenekli oyuncudan ikinci yarıda faydalanacağını belirterek kendisini hazır tutmasını söyledi. Fenerbahçeli Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı Uzun süredir gündemde yer almayan ve Avrupa'da takım arayışlarını sürdüren Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku