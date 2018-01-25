ABD’de tacizci jimnastik takımı doktoru Nassar’a 175 yıl hapis!

150'den fazla kadın sporcuyu taciz etmekle suçlanan ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'a 175 yıl hapis cezası verildi.

Yargıç Rosemarie Aqualina kararı açıklarken “Hayatınızın geri kalanını ışık görmeden geçireceksiniz” dedi ve ekledi:

“Bir daha hapishane dışına adım atmayı hak etmiyorsunuz.”

175 yıllık ceza, Nassar’ın en az 40 yıl hapis yatması anlamına geliyor. 54 yaşındaki Nassar, suçlamaları kabul etmişti. Kararın açıklanmasının ardından taciz ettiği kadınlara dönen Nassar “Söylediklerinizi ömrüm boyunca unutamayacağım” dedi. Tıbbi bir amaç gütmeden kadın ve kız sporculara çıplak muayene yapmakla suçlanan Larry Nassar daha önce de çocuk pornosu suçlamalarını kabul etmişti.

On yıllar süren tacizler, Nassar’ın bir arkadaşının kızı olan Kyle Stephens’ın yaşadıklarını polise bildirmesinin ardından fark edilmiş, başlatılan soruşturmada 150’den fazla kadın şikayetçi olmuştu. ABD Jimnastik Federasyonu Başkanı Steve Penny geçen yıl, Nassar’ın dosyasını da içeren bir dizi skandal sonrası istifa etmişti. Penny, taciz suçlamalarına karşı yeterince hızlı harekete geçmemekle suçlanıyordu.

156 KADIN YÜZLEŞTİ… ÇOK ÇARPICI İFADELER

ABD’nin Michigan kentindeki duruşmaları takip eden BBC muhabiri Rajini Vaidyanathan ve Ronald Hughes kimileri yıllar sonra yaşadıklarını anlatmak için kürsüye çıkan taciz kurbanlarının çok sık rastlanmayacak kadar çarpıcı ifadelerini derledi.

İşte muhabirlerin kaleminden bazı izlenimler;

156 genç kadın. Onlar bugün kimlerinin annesi, kız kardeşi, çocuğu ve aynı zamanda da olimpik atletler. Hepsi aynı adamın cinsel istismarına maruz kaldıklarını söylüyor: ABD Olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nasar. Yedi gün süren duruşmalarda tek tek tanık kürsüsüne çıkarak çok az sayıda cinsel istismar kurbanının yapma imkanı bulabildiği bir şeyi yaptılar. Saldırganlarıyla yüzleşip her şeyi anlattılar. Nassar kendisine yöneltilen 10 suçlamayı da kabul etmiş, tedavi kisvesi altında genç kızları taciz ettiğini söylemişti.

Davayı açan kadınlar, Nassar’a verilecek cezanın okunacağı duruşmada konuşmuşlardı. Ancak bu kadınları yaklaşık 150 cinsel istismar mağduru daha takip etti. Büyük kısmı kimliklerini gizlemeden, Nassar’la yüzleşerek yaşadıklarını anlatmayı seçti.

Yaşadıklarını anlatan ilk kadın Kyle Stephens’ti.

Yıllarca sadece ‘mağdur ZA’ olarak biliniyordu. Ancak Salı günü duruşma salonunda kürsüye çıktı, yargıç Rosemarie Aquilina karşısında her şeyi sakin bir tonla anlattı. Kyle ifadesinin ardından, BBC’ye verdiği röportajda “Konuşmaya hazırdım” diyordu.

“Çıkıp tüm hikâyemi başından sonuna anlatmamın bana güç verdiğine inanıyorum”

Nassar on yıllardır genç sporcuları taciz ediyor, cinsel istismarda bulunuyordu. Kyle’nin ihbarı, sonunda 175 yıl hüküm giymesiyle noktalanan süreci başlatan adımdı. Nassar’ın kendilerine yaptıklarını anlatan kadınların büyük kısmından farklı olarak Kyle bir jimnastikçi değildi. Sadece Nassar’ın bir hastasıydı. Kyle’nin ailesi, Nassar’ın aile dostuydu. Kyle ifade vermek için kürsüdeyken, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle küçüklüğünde çekilmiş fotoğrafları duruşma salonunda projektörlerle perdeye yansıtıldı. Nassar Kyle’yi ilk kez henüz 6 yaşındayken taciz etmişti.

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