A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı

Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki Beyaz Rusya ve Estonya maçları kadrosu belli oldu.

2019 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat'ta deplasmanda Beyaz Rusya ve 14 Şubat'ta da İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak olan A Kadın Milli Basketbol Takımı, 4 Şubat tarihinde kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Kamp için İdari ve teknik kadro ile 16 kişilik sporcu kadrosu da belli oldu. Kadroda Fenerbahçe'den 5, Yakın Doğu Üniversitesi'nden 4 oyuncu yer aldı.İdari ve teknik kadro ile 16 kişilik sporcu listesi şöyle:

Teknik ve idari kadro

Zeynep Gül Ene – A Kadın Milli Takım Menajeri – TBF

Orhan Demirel – A Kadın Milli Takım İdarecisi – TBF

Ekrem Memnun – A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü – TBF

Aziz Akkaya – A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü – Beşiktaş JK

Emre Vatansever – A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü – Yakın Doğu Üniversitesi

Selen Erdem – A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü

İsmet Aziz – Kondisyoner – Beşiktaş JK

Metin Uzun – Doktor – Acıbadem Sağlık Grubu

Merve Yıldız – Fizyoterapist – Acıbadem Sağlık Grubu

Sezer Karahasan – Masör – Beşiktaş JK

Cihan Fidan – Masör – Beşiktaş JK

Neşe Ceylan – Diyetisyen – Acıbadem Sağlık Grubu

Barış Yılmaz – Malzeme Sorumlusu – TBF

Oyuncu listesi

Melis Gülcan – Abdullah Gül Üniversitesi

Elif Emirtekin – Botaş

Esra Ural Topuz – Fenerbahçe

Ayşe Cora – Fenerbahçe

Pelin Derya Bilgiç – Fenerbahçe

Tuğçe Canıtez – Fenerbahçe

Tilbe Şenyürek – Fenerbahçe

Işıl Alben – Galatasaray

Hülya Çoklar – Hatay Büyükşehir Belediyesi

Merve Aydin – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İlayda Güner – İstanbul Üniversitesi

Asena Yalçın – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Olcay Çakır Turgut – Yakın Doğu Üniversitesi

Kuanitra Holingsvorth – Yakın Doğu Üniversitesi

Bahar Çağlar – Yakın Doğu Üniversitesi

Cansu Köksal – Yakın Doğu Üniversitesi