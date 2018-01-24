Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
30 OCAK SALI
20.30 Beşiktaş – Gençlerbirliği
31 OCAK ÇARŞAMBA
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor – Kayserispor
20.30 Akın Çorap Giresunspor – Fenerbahçe
1 ŞUBAT PERŞEMBE
20.30 Atiker Konyaspor – Galatasaray – Konya Büyükşehir Belediye
ZTK ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR
6 ŞUBAT SALI
20.30 Gençlerbirliği – Beşiktaş
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA
18.30 Kayserispor – Teleset Mobilya Akhisarspor
20.30 Fenerbahçe – Akın Çorap Giresunspor
8 ŞUBAT PERŞEMBE
20.30 Galatasaray – Atiker Konyaspor
Son güncelleme: 14:52 | 24.01.2018