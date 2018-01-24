Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

30 OCAK SALI

20.30 Beşiktaş – Gençlerbirliği

31 OCAK ÇARŞAMBA

18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor – Kayserispor

20.30 Akın Çorap Giresunspor – Fenerbahçe

1 ŞUBAT PERŞEMBE

20.30 Atiker Konyaspor – Galatasaray – Konya Büyükşehir Belediye

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ZTK ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR

6 ŞUBAT SALI

20.30 Gençlerbirliği – Beşiktaş

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

18.30 Kayserispor – Teleset Mobilya Akhisarspor

20.30 Fenerbahçe – Akın Çorap Giresunspor

8 ŞUBAT PERŞEMBE

20.30 Galatasaray – Atiker Konyaspor