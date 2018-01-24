Vagner Love için Alanyaspor’a 2 milyon Euro+2 futbolcu

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı golcü için Aytemiz Alanya’ya son olarak 2 milyon euro bonservisin yanı sıra Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin’den ikisini kiralık olarak vermeyi teklif etti.

Golcü transferinde rotasını Vagner Love'a çeviren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'la ikinci kez temas kurdu.

Slimani, Sakho ve Welbeck gibi oyuncuların çok maliyetli olması nedeniyle Love'u kadroya katmaya karar veren siyah-beyazlı yönetim, Alanyaspor'a 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Mitrovic'i kiralık olarak önerdi. Kartal, Mustafa Pektemek-Cyle Larin ikilisinden birini yine kiralık olarak vermeyi de kabul etti.

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Vagner Love konusunda Alanyaspor'un son kararını beklemeye geçen Beşiktaş, olumsuz yanıt gelmesi durumunda ibreyi yine Chicharito'ya çevirecek. Meksikalı golcünün de tıpkı Love gibi siyah-beyazlı takıma gelmek istediği belirlendi. Dünya Kupası öncesi sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Chicharito ile bağlarını koparmayan Beşiktaş ilk olarak Love'u renklerine bağlamayı planlıyor.

HEM FORVET HEM KANAT

Bu transfer için olumlu adımlar atan siyah-beyazlı yönetimin birkaç gün içerisinde Love'u antrenmanlara çıkarabileceği iddia edildi. Öte yandan her konuda anlaşma sağlanan Love'un hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilmesi nedeniyle tercih edildiği belirtildi.