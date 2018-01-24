Trabzonspor’un kalecisi Onur Kıvrak kariyerinin en kötü döneminde

Trabzonspor'da 10. yılını geride bırakan kaleci Onur Recep Kıvrak, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor. 15 maçta kalesinde 22 gol gören Onur, kariyerinin en gollü haftalarını geçirirken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay zorlu Fenerbahçe maçı öncesi deneyimli kaleciyi motive etmeye çalışıyor.

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynanan maçta yediği hatalı gollerle dikkat çeken bordo-mavili takımın kalecisi Onur Recep Kıvrak, performans olarak kariyerinin en vasat dönemini yaşıyor. Bir dönem Avrupa'nın en az gol yiyen kalecileri arasında yer alan başarılı file bekçisi bu sezon ise savunmada yaşanan hatalara, yaşadığı performans düşüklüğü de eklenince ağlarında en çok gol gören kaleciler arasında yer aldı.

Trabzonspor’da forma giymeye başladığı dönemden beri çalıştığı teknik adamlara, takım arkadaşlarına ve taraftarlara güven veren Onur Recep Kıvrak, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşerek tek başına maç çevirdiği dönemleri yaşarken, hiç beklenmedik bölümlerde yediği hatalı goller sonrası tartışılmaya başlandı. İki sezondur ciddi performans düşüklüğü yaşayan Onur, bordo-mavili takımda ciddi sakatlıklar geçirmesine rağmen özveriyle oynadı. Başarılı eldiven 228 resmi maçta bordo-mavili takımın kalesini korudu.

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2008’den beri Trabzonspor’da

Trabzonspor’da 10 sezondur görev yapan kaptan Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın en tecrübeli ve en uzun süredir takımda bulunan oyuncusu. Görev alan yönetimlerin zaman zaman büyük sorumluluklar verdiği Onur, kalecilikten ve takım kaptanlığından öte farklı pozisyonlarda ön plana çıkması nedeniyle büyük bir sorumluluk altına girdi.

Düşüş yaşıyor

30 yaşındaki kaleci, 2014 yılında piyasa değeri 12 milyon Euro’yu bulurken, güncel değeri ise Avrupa’da 5 milyon Euro'ya gerileyerek en değerli kaleciler sıralamasında arka sıralara düştü. Bir dönem Avrupa piyasasının en pahalı kalecileri arasında yer alan Onur Recep Kıvrak, son iki sezonda görülen performans düşüklüğü ve takımın aldığı sportif sonuçların ardından piyasa değerinde büyük bir düşüş yaşadı.

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Kariyerinin en gollü sezonunu yaşadı

Trabzonspor’un, Karşıyaka’dan kadrosuna kattığı ve 15 Ocak 2008’de sözleşme imzaladığı Onur Recep Kıvrak, söz konusu tarihten bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda, kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu yaşıyor. Bu sezon 15 maçta kalesinde 22 gol gören tecrübeli kaleci, 15 maçlık istatistiklerine bakıldığında 2016-17 sezonunda 17 gol, 2015-16 sezonunda 20 gol yedi. 2014-15 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 lig maçında forma giyen oyuncu kalesinde 2 gol gördü. 2013-14 sezonunda 15 gol, 2012-13 sezonunda 16 gol görürken, 2011-12 sezonunda ise ciddi bir sakatlık geçirdi. 2010-11 sezonunda 9 gol, 2009-10 sezonunda 8 gole engel olamadı.

Bir maçta kalesinde en çok golü bu sezon gördü

Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da, kaleci Onur Recep Kıvrakta da bu kötü tablodan nasibini aldı. 10 sezondur bordo-mavili takımda bulunan başarılı kaleci Süper Lig’in 8. haftasında evinde ağırladığı T.M. Akshisarspor’a 6-1 mağlup olan Trabzonspor’da, kariyerinin en gollü maçını yaşadı. Onur, oynadığı maçlarda bu maça kadar 6-1’lik skor ile karşı karşıya kalmamıştı.

Fenerbahçe maçında kale Onur'un

Atiker Konyaspor maçında yediği hatalı goller sonrası moralsiz olan başarılı kaleciye Teknik Direktör Rıza Çalımbay destek veriyor. Oyuncusuyla sürekli görüşen deneyimli teknik adam sık sık bir araya geldiği tecrübeli eldivene Fenerbahçe maçı öncesi güven aşılıyor. Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giymesine kesin gözüyle bakılan Onur'a, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın güveni tam.