Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı yeni imajıyla şaşırttı

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, bugün yapılan idmanda çekilen fotoğrafıyla şaşırttı. Bunun sebebi ise yetenekli oyuncunun saçlarını tamamen sarıya boyatmış olması.

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