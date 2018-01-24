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Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı yeni imajıyla şaşırttı

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, bugün yapılan idmanda çekilen fotoğrafıyla şaşırttı. Bunun sebebi ise yetenekli oyuncunun saçlarını tamamen sarıya boyatmış olması.
16:1024 Ocak 2018
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Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı yeni imajıyla şaşırttı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda genç futbolcu Yusuf Yazıcı’nın görüntüsü dikkat çekti.

Saçlarını tamamen sarıya boyadığı görülen futbolcunun yeni imajı şaşkınlık yaşatırken basın mensupları yetenekli oyuncuya özel ilgi gösterdi.

Trabzonspor’un son dönemde Türk futboluna sunduğu en önemli yeteneklerden biri olan Yusuf Yazıcı, bordo mavili formayla şimdiye kadar çıktığı 51 resmi maçta 11 gol attı, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

24 Ocak 2018 Trabzonspor`un kalecisi Onur Kıvrak kariyerinin en kötü döneminde Trabzonspor'da 10. yılını geride bırakan kaleci Onur Recep Kıvrak, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor. 15 maçta kalesinde 22 gol gören Onur, kariyerinin en gollü haftalarını geçirirken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay zorlu Fenerbahçe maçı öncesi deneyimli kaleciyi motive etmeye çalışıyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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