Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı yeni imajıyla şaşırttı
Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, bugün yapılan idmanda çekilen fotoğrafıyla şaşırttı. Bunun sebebi ise yetenekli oyuncunun saçlarını tamamen sarıya boyatmış olması.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda genç futbolcu Yusuf Yazıcı’nın görüntüsü dikkat çekti.
Saçlarını tamamen sarıya boyadığı görülen futbolcunun yeni imajı şaşkınlık yaşatırken basın mensupları yetenekli oyuncuya özel ilgi gösterdi.
Trabzonspor’un son dönemde Türk futboluna sunduğu en önemli yeteneklerden biri olan Yusuf Yazıcı, bordo mavili formayla şimdiye kadar çıktığı 51 resmi maçta 11 gol attı, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.