Trabzonspor’da Theo Bongonda ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan hücum oyuncusu Theo Bongonda'yla yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor sezon başında Celta Vigo’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda’nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.

Bordo-Mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamalada; “Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR’sundan feragat etmiştir” denildi.

Sezon başında İspanya’nın Celta Vigo takımından kiralanan Belçikalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 3’ü Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 maç çıkmış ve 2 gol atma başarısı göstermişti. Trabzonspor`un genç yıldızı Yusuf Yazıcı yeni imajıyla şaşırttı Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, bugün yapılan idmanda çekilen fotoğrafıyla şaşırttı. Bunun sebebi ise yetenekli oyuncunun saçlarını tamamen sarıya boyatmış olması. İlgili Haberi Oku