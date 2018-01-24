TFF’den zincirleme skandal! Hakemlerin geçirdiği kaza ile ilgili çarpıcı detaylar!

Diyarbakır'dan Rize'ye uçakla gitme istekleri reddedilen, maça karayoluyla gitmek zorunda kalan, yolda kaza geçirerek ölümden dönen hakemler ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Eski hakem Deniz Çoban, TFF'nin 1000 TL masraftan kaçmak için 4 hakemi adeta ölüme gönderdiği söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), büyük bir skandala imza atmıştı. Diyarbakır’dan Rize’ye uçakla gitme istekleri TFF tarafından reddedilen 4 hakem, araba ile gittikleri yolda kaza geçirerek ölümden dönmüştü. 4 hakemin bulunduğu araç, Rize’ye 55 kilometre kala kontrolden çıkarak takla atmıştı. Ölümden dönen hakemler, hastanede yapılan tedaviden sonra Çayelispor-Serhat Ardahanspor Bölgesel Amatör Ligi maçını yönetmişti.

Uçakla gitmek istediler kabul edilmedi! Hakemler ölümden döndü... Diyarbakır'dan Rize'ye olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakla gönderilme istekleri Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmediği için kara yolu ile gitmek zorunda kalan 4 hakemin bulunduğu araç, Rize'ye 55 kilometre kala kontrolden çıkarak takla attı. Ölümden dönen hakemler, hastanede yapılan tedaviden sonra Çayelispor - Serhat Ardahanspor Bölgesel Amatör Ligi maçını yönetti. Hakemler, Federasyonun onayıyla Diyarbakır'a uçakla döndü. Yetkililer uçak tahsisi ile ilgili Federasyon yönetiminin aldığı bir karar olduğunu ve hakemlerin kazadan sonra durumlarının iyi olması nedeniyle kendi istekleri ile maçı yönettiklerini bildirdi. İlgili Haberi Oku

Bu kaza ile ilgili bir yazı kaleme alan Fanatik yazarı eski hakem Deniz Çoban, akıllara durgunluk veren iddialar ortaya attı. Hakemlerin 1000 TL için uçuruma sürüklendiklerini belirten Deniz Çoban, TFF’yi istifaya davet etti. İşte Deniz Çoban’ın ‘1000 TL için uçuruma’ başlıklı yazısı:

“Tarih 7 Mart 2016. Rize'de oynanacak Konur-Karadere Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçı için Kayseri'den karayoluyla hareket eden 4 hakem, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik kazası geçirdi. Ve maçın hakemi Salih Ulu vefat etti. Geride bir çocuk ve bir de hamile eş bıraktı. 2 yıl önce de uyarmıştım. “Kayseri'den Rize'ye kış şartlarında 700 km'lik mesafeye kara yoluyla hakem gönderilmez!” demiştim. “Yapmayın etmeyin! Dikkat edin!” diye haykırmıştım. O dönem TFF yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yaşananlar ders olmuştu. BAL hakemlerine de uçakla seyahat izni verilmişti.

Uçak için yalvardılar!

TFF yetkililerinin açıklamalarına güvendik. MHK yetkililerinin hakemlerine sahip çıkacaklarını düşündük. Yanılmışız! Tarih 20 Ocak 2018… Kış şartları bütün ülke genelinde hâkim… Doğu illerimiz kışı daha sert yaşıyor… Rize Çayeli-Serhat Ardahanspor maçına; Siirt bölgesinden Abdullatif Ayhan, Diyarbakır bölgesinden Recep İlker Kor, İbrahim Aksoy ve Ulaş Çelik atanıyor. Görevi alan hakemler, 700 km'lik yolu ve olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek MHK'ye uçakla seyahat etmek istediklerini bildiriyorlar! Olumsuz cevap alıyorlar, ancak ısrarcı oluyorlar. İsteklerini maille Hakem İşleri Müdürlüğüne iletiyorlar. Kimle iletişime geçseler aldıkları cevap: “Hayır!” oluyor!

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Babası göndermedi

4. hakem Ulaş Çelik'in babası oğlunun karayoluyla gitmesine izin vermiyor! “Göndermiyorum!” diyor. MHK, “Giden birisi bulunur!” diyor, görevi Mardin'den Abdulkadir Kezer'e veriyor. Araba kiralayarak yola çıkan hakemlerin aracı, akşam 20.00 sularında Ovit Dağı mevkiinde yolun sisli ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlanıyor. Büyük bir kaza atlatan ve ölümden dönen hakemler geceyi hastanede geçiriyorlar.

Takladan sonra maça!

Buna rağmen MHK başkanımız Namoğlu maçı aynı hakemlere yönettirme nezaketsizliğini göstermekten de geri kalmıyor. Sonra da büyük bir lütufla(!) hakemlerin dönüş uçak biletlerinin alınması emrini veriyor! İki yıl önce gencecik bir hakemi toprağa vermek, doğmamış bir bebeğin babasız kalması; Riva'da rahat koltuklarında oturanların yüreğini sızlatmamış. Olanlar umurlarında bile olmamış.

BAL maçında kaç para alıyorlar?

Hakem 220 TL

Yardımcı Hakem 127 TL

Dördüncü Hakem 85 TL

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Herkese var onlara yok

Genel kurulda oy kullanacak kulüp başkanlarını, yöneticilerini; milli maç bahanesiyle yurt dışında ağırlayanlar, onlar için özel uçaklar kaldıranlar; 2 yıl önce “BAL hakemleri de uçakla seyahat edecekler!” derken, günü kurtarıyorlarmış. Aldıkları kararı sessiz sedasız kaldırmışlar. BAL hakemlerine “Karayoluna talim!” demişler.

Uzak mesafe şart mı!

Eski bir hakem olarak şu yaşananlara söyleyecek söz bulamıyorum. Sayın Namoğlu: Madem uçak izni verilmiyor, neden bu kış şartlarında bu kadar uzak mesafeye hakem görevlendirdiniz? Madem görevlendirdiniz, o halde hakemlerin hakkını hukukunu neden gözetmediniz? Neden uçak için müsaade vermediniz?

İstifa zamanıdır

Sizde merhamet yok mu? Dikkat, özen yok mu? Ve en önemlisi de bu kaza, bu ölümler; sizlere ders olmadı mı? ™imdi ben buradan Namoğlu'na soruyorum; Bu 20 Ocak'taki atamanın farkında mısınız? Uçak izni isteyen hakemlere “Hayır” diyen siz misiniz? Eğer tüm yaşananlar sizin bilginiz dâhilinde ise, hemen istifa edin! Yok, eğer farkında değilseniz; o koltuklar ve bu gömlek size çok büyük gelmiş, demektir. O zaman 1 dakika bile durmayın yine hemen istifa edin!”