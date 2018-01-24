Süper Lig gole doydu

Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda 487 gol sevinci yaşanırken, bu rakam 18'inci haftalar baz alındığında son 16 sezonun en golcü dönemi oldu.

Süper Lig, tarihinin en fazla gol atılan sezonlarından birini geçiriyor. 18´inci haftalar baz alındığında 2017-18 İlhan Cavcav sezonu, lig tarihinin en fazla gol sevinci yaşanan sezonlarından biri oldu. Bu sezon ligde oynanan 162 maçta futbolseverler 487 gole tanıklık ederken, son 16 sezon içerisinde en fazla filelerin havalandığı dönem de geride bırakıldı. Son olarak 2001-02 sezonundaki ligin 18´inci haftası sonrasında 497 gol atıldı.

Kaleci 60 metreden rakip kaleciyi avladı İspanya 2. Lig'de cumartesi günü Lugo'nun Sporting Gijon'u 3-1 yendiği maçta kaleci Juan Carlos, orta sahanın gerisinden muhteşem bir gole imza attı. İlgili Haberi Oku

EN GOLCÜ TAKIM GALATASARAY

Bu sezon 18´inci hafta sonunda ligdeki en golcü takım ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekip, rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Galatasaray´ı 36 golle Fenerbahçe ve 35 golle Trabzonspor takip etti. Ligin en az gol atan takımı ise sadece 14 gol kaydeden son basamaktaki Kardemir Karabükspor oldu. Kalesinde en az gol gören takım ise 17 golle Beşiktaş, en fazla gol gören ekip olarak da 36 golle Aytemiz Alanyaspor öne çıktı.

EN GOLLÜ MAÇLAR TRABZON’DA

Bu sezon oynanan en gollü maçlar Trabzon´daki karşılaşmalar oldu. 6´ncı haftada Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor karşısında 4-3´lük galibiyetle ayrılırken, 8´inci haftada ise bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor, bordo mavili ekibi deplasmanda 6-1´lik skor ile yendi. 12´nci haftada bu kez Trabzonspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor karşısında 4-3 kazanırken, ligin en gollü maçlarında en fazla 7 gol kaydedildi.

Trabzonspor`un yıldızı Burak Yılmaz tahta oturdu Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor. İlgili Haberi Oku

BURAK YILMAZ ZİRVEDE

Tarihinin en golcü dönemlerinden birini yaşayan Süper Lig´de gol krallığı yarışı da kızıştı. Trabzonspor´dan Burak Yılmaz, 16 golle krallık yarışında zirvede yer aldı. Tecrübeli oyuncuyu Göztepe´den Adis Jahovic ve Galatasaray´dan Bafetimbi Gomis ise 14 golle takip etti. Kayserispor´dan Umut Bulut ve Aytemiz Alanyaspor´dan Wagner Love´un ise ligde 10 golü bulunuyor.

İşte son 16 sezondaki 19´uncu haftalar sonunda ligde atılan gol sayıları şöyle:

2017-18: 487

2016-17: 400

2015-16: 434

2014-15: 442

2013-14: 435

2012-13: 442

2011-12: 375

2010-11: 419

2009-10: 422

2008-09: 421

2007-08: 403

2006-07: 386

2005-06: 425

2004-05: 470

2003-04: 478

2002-03: 449