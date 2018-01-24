Ronaldo İspanya’da alay konusu oldu

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Deportivo maçında yüzünden yaşadığı sakatlık sonrası kanlar içinde kalmıştı. İspanya basını, yüzündeki kanamaya sağlık ekibinin cep telefonu ile bakan Ronaldo'yu 'Ti'ye aldı.

İspanya La Liga’da kötü gidişe Deportivo maçında son veren Real Madrid, rakibini 7-1 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek moral buldu. Nacho, Ronaldo ve Bale’in 2’şer, Modric’in de bir golüyle farka koşan Real Madrid, üç maç aradan sonra ligde galibiyete uzandı. Real Madrid’in 5. golüne imza atan Ronaldo, pozisyonda yaptığı kafa vuruşu sonrası yerde kalan Ronaldo, yüzüne aldığı darbe sonrası kısa bir sakatlık yaşadı.

Ronaldo kanlar içinde kaldı! Telefonuyla yüzünü kontrol etti Real Madrid'in evinde Deportivo'yu 7-1 mağlup ettiği maçta kaşı açılan Ronaldo'nun yüzü kanlar içinde kaldı. Yıldız oyuncu yüzünün son halini telefon yardımıyla kontrol etti. İlgili Haberi Oku

Hemen her futbolcunun başına gelebilecek bir sakatlık olan kaş açılmasına Ronaldo, dünyada bu sakatlığı yaşayan diğer futbolculardan farklı bir tepki verdi. Kendisine müdahale etmek için sahaya gelen sağlık görevlisi ile kenara gelirken konuşan Ronaldo, isteği ile şaşkınlık yarattı. Sağlık görevlisinden cep telefonunu isteyen Ronaldo, kanlar içinde kalan yüzüne bakarak, başını iki yana salladı.

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Ronaldo’nun bu hareketi İspanya basınında günün konusu oldu. Ronaldo’nun hareketini ‘Ti’ye alan El Mundo Deportivo gazetesi, Portekizli yıldızın cep telefonundan Messi’ye baktığını gösteren bir manşetle çıktı. Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen gazete, Messi’nın tüm hücum istatistiklerinde Ronaldo’yu geride bıraktığının altını çizdi. Messi’nin fotoğrafını telefona ekleyen gazete, başlığına “Ayna ayna söyle bana en iyisi kim?” yazdı.

La Liga’da bu sezon 19 gol atan Messi’ye karşılık Ronaldo’nun sadece 6 golü bulunuyor.