Paris Saint-Germain’in kalecisi Kevin Trapp’ın sevgilisinden yatak odası itirafları!

Paris Saint-Germain forması giyen Alman kaleci Kevin Trapp'in kız arkadaşı eski Victoria Secret mankeni Izabel Goulart verdiği bir röportajda cinsel hayatları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Goulart, "önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece seks yapamıyoruz" dedi ve ekledi: "Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor."

SKOR DIŞ HABERLER / Paris Saint-Germain’de forma giyen Alman kaleci Kevin Trapp’ın kız arkadaşı Izabel Goulart, ilişkilerine dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. Bu sezon Alphonse Areola’nın arkasında kalan ve 5 resmi maçta görev alabilen Trapp’in kız arkadaşı Goulart bir YouTube kanalı röportaj verirken cinsel hayatlarıyla ilgili de detaylar verdi.

33 yaşındaki eski Victoria Secret modeli Goulart, 3 yıldır birlikte oldukları Trapp’in takımı maç kaybettiğinde ne kadar hazırlık da yapsa seks yapamadıklarını açıkladı. Goulart, “Kevin ile haftada dört-beş kez sevişiyoruz. Ancak önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece seks yapamıyoruz” dedi.

Kazandıklarında Trapp’in ruh halinin değiştiğine de dikkat çeken Goulart, “Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor” ifadelerini kullandı. Maçlarını ağırlıklı olarak kazanan bir takım olan PSG’den ayrılması beklenen ve ismi Premier League kulüplerinden Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United ile anılan 27 yaşındaki file bekçisinin vereceği kararda Goulart’ın ne kadar etkili olacağı merak konusu…

SATURDY!! #paris #homesweethome #weekend A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart) on Dec 9, 2017 at 8:26am PST

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