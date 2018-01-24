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Leeds United yeni logo için 6 ay uğraştı ama taraftar yeni tasarımı beğenmedi!

2019'da 100. yılını kutlayacak olan Leeds United, yeni logosunu taraftarının beğenisine sundu. Kulüp 6 aylık bir araştırma aşamasından ve 10 bin kişiye danışıldıktan sonra hazırlanan yeni logoyu duyurdu ancak sosyal medyada taraftarlar tasarımı ağırlıklı olarak beğenmedi.
21:2924 Ocak 2018
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Leeds United yeni logo için 6 ay uğraştı ama taraftar yeni tasarımı beğenmedi!

İngiltere futbolunun 90’lı yıllarda zirvedeki kulüplerinden biri olan ancak geçen yıllarda yaşadıkları maddi zorluklar ve başarısızlıklar nedeniyle alt liglerde mücadele eden ve bu sezon Championship’te yer alan Leeds United, yaklaşık 30 yıllık kulüp logosunu değiştirdi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre; 6 aylık araştırma sürecinde 10 bin kişiye danışıldı. 1919’da kurulan kulüp 100. yılına hazırlanırken logo “Gelecek 100 yıla hazır” ifadeleriyle özel bir videoyla tanıtıldı.

Heyecan verici tanıtım videosuna ve başarılı bir anlamlandırma çalışmasına rağmen özellikle Twitter’da Leeds United taraftarları logodan hoşnutsuzluklarını açık ve sert bir şekilde dile getirdi. Logo sosyal medya yorumlarına göre ağırlıklı olarak beğenilmezken “Taraftarımızı kimliğimizin kalbinde yer veriyoruz” mottosuyla sunulan logoya şu şekilde tepkiler geldi:

“Bu kötü bir rüya olmalı bittiğinde beni uyandırın”

“Şaka mı bu? İğrenç”

Bir taraftar ise kendi tasarımını şu ifadelerle sundu: “Onların 6 ayını aldı, ben ise işte 6 dakikada yaptım ve bu haliyle bile daha iyi.”

“1930’lardan kalma bir Sovyet propaganda posteri ile 2000’lerin başından kalma banal bir MLS logosu bir araya gelmiş… Lütfen yapmayın. Bu arada geri kalan her şey için teşekkürler.”

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Etiketler
İngiltere Championship Leeds United
Son güncelleme: 21:34 | 24.01.2018
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