LeBron James’den 30 bin rekoru

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen 33 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu.

San Antonio Spurs, sahasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 114-102 yenerken, mücadeleyi 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle tamamlayan LeBron James, normal sezon kariyerinde 30 bin 21 sayıya ulaştı.

Karim Abdülcabbar (38 bin 387 sayı), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Wilt Chamberlain (31 bin 419) ve Dirk Nowitzki’den (30 bin 808) sonra 30 binler kulübü’ne giren 7. oyuncu olan James, ayrıca 7 bin ribaunt ve 7 bin asistlik performansla da lig tarihine geçti.

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